Frattesi: “Mercato? L’anno scorso qualcuno non ha creduto in me, non porto rancore” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – A lungo cercato dalla Roma sul mercato e nuovamente accostato di recente, Davide Frattesi ha rilasciato un’intervista a DAZN ed ha commentato anche le voci di mercato che lo riguardano. Le dichiarazioni del centrocampista classe 1999 del Sassuolo:

Come vivi le voci di mercato?

“Sicuramente diversamente rispetto all’anno scorso. Dopo un anno uno ci fa il callo, ora vado avanti tranquillamente. L’anno scorso chiedevo in giro, ma è sbagliato perché perdi il focus e rischi di fare figuracce, come poi ho fatto ad inizio stagione dopo l’anno scorso e il mercato… Non avevo affrontato bene quel periodo e si vedeva in campo”.

C’è delusione forse?

“Più rispetto alle notizie. Escono ogni giorno, ma ormai non mi interessa più niente e non le leggo. È più quello che delusione. Ogni società fa le sue scelte, non porto rancore a nessuno, anzi. Prendo tutto come uno stimolo. Se l’anno scorso nessuno mi ha acquistato o non ha creduto abbastanza in me forse non ero pronto e quest’anno voglio dimostrare che lo sono e già lo ero”.

