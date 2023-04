ULTIME DA TRIGORIA – Solbakken e Abraham regolarmente in gruppo, out Dybala

AS ROMA NEWS – All’indomani della vittoria per 3-0 contro l’Udinese, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista della gara contro il Feyenoord.

Chi ha giocato ieri ha lavorato in palestra, mentre chi è subentrato o non è sceso in campo si è allenato regolarmente.

Presenti con il gruppo anche Ola Solbakken e Tammy Abraham, i cui infortuni dunque sembrano essere meno preoccupanti del previsto, mentre era assente Paulo Dybala, ancora in forse per la partita di giovedì sera.

Per quanto riguarda l’argentino saranno decisive le prossime due sedute: Mourinho spera di riaverlo già da domani, o al massimo mercoledì per la rifinitura.

Giallorossi.net – G. Pinoli