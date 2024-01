Pinto saluta la squadra: è addio alla Roma. Friedkin pronto ad annunciare il nuovo ds

AS ROMA NEWS – Ultima sessione di mercato sotto la direzione di Tiago Pinto, poi il general manager comunicherà l’addio anticipato al club giallorosso dopo che la Roma e i Friedkin hanno deciso di non rinnovargli il contratto.

E’ questa l’indiscrezione che sta prendendo piede negli ultimi giorni sui giornali e tra gli operatori di mercato. Sta dunque per cadere la prima testa ai piani alti del club, con Lina Souloukou già al lavoro per individuare l’erede adatto alla direzione sportiva della Roma che dovrà subito cominciare il suo complicato lavoro in vista della prossima stagione.

I nomi che si fanno con insistenza sono quelli di Francois Modesto, che però il Monza non ha intenzione di liberare, e Frederic Massara, dirigente che ha già avuto un trascorso in giallorosso prima della sua avventura al Milan. Ma non è da escludere che alla fine i Friedkin possano puntare su un nome mai uscito fino ad ora, un po’ come successo con Pinto tre anni fa.

Per il portoghese possibile ritorno in patria: insospettisce l’affare Marcos Leonardo al Benfica, calciatore che Pinto aveva cercato di portare a Roma senza successo. Il gm ha cercato anche di candidarsi in Arabia Saudita, ma al momento non ha avuto riscontri positivi.

AGGIORNAMENTO – Stando a quanto rivela il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter, il gm ha comunicato oggi alla squadra il suo addio alla Roma. Sarà una risoluzione consensuale dal primo febbraio, e cioè al termine di questa sessione di mercato.