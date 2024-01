CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 4 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – PINTO, SARA’ ADDIO A FINE STAGIONE – Appare ormai scontato l’addio di Tiago Pinto al termine del suo contratto: i Friedkin pensano di aprire un nuovo corso con un altro ds, e i favoriti restano Frederic Massara e Francois Modesto, che però il Monza non vuole perdere. (Sportmediaset.it)

Ore 10:00 – AG. SPINAZZOLA: “NESSUNA CHANCE DI RINNOVO” – L’agente di Leonardo Spinazzola (30) chiude definitivamente alla possibilità di restare alla Roma e rivela…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:25 – SOYONCU E CHALOBAH I PREFERITI DI PINTO – Sono Clagar Soyuncu (27) e Trevoh Chalobah (23) i giocatori che piacciono di più a Pinto per la difesa, ma servirà prima cedere almeno un calciatore in rosa per fare spazio al rinforzo in difesa. (Il Tempo)

Ore 8:10 – HUJISEN, LA ROMA SPINGE MA… – La Roma spinge per avere Dean Hujisen (18) in prestito secco dalla Juventus. Il calciatore vorrebbe arrivare alla corte di Mourinho, ma i bianconeri non sembrano intenzionati ad accettare il suo passaggio in giallorosso. L’affare molto probabilmente non si farà. (Corriere dello Sport)

