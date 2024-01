Massara il favorito per il dopo Pinto. Friedkin: “Nei prossimi giorni l’annuncio del nuovo ds”

AS ROMA NEWS – E’ Frederic Massara il nome più caldo in casa Roma per il dopo Tiago Pinto. L’ex direttore sportivo del Milan, con un trascorso anche in giallorosso, viene indicato da diverse fonti come l’uomo individuato da Friedkin per il nuovo corso del club capitolino.

I contatti tra le parti risalgono a diverse settimane fa, con il dirigente italiano che si è subito dimostrato entusiasta di poter lavorare di nuovo a Trigoria. La Roma sembra essere stavolta alla ricerca di un vero e proprio ds, e non tanto di un general manager, con Lina Souloukou pronta a spostare il suo raggio d’azione verso l’area tecnica del club.

Non è sfuggito infatti nel comunicato della Roma come Dan e Ryan Friedkin abbiano utilizzato proprio il termine di direttore sportivo, annunciando il suo arrivo nelle prossime settimane. Massara è il grande favorito, ma i texani hanno come di consueto sondato diversi profili e per questo non sono da escludere sorprese.

Intanto Tiago Pinto continuerà a lavorare per il club fino alla fine di questo mercato invernale, tra difficili operazioni in entrata (si sta cercando faticosamente di sbloccare Huijsen) e qualche possibile uscita (Spinazzola su tutti). Poi il portoghese farà i bagagli e lascerà Trigoria: per lui si parla di un ritorno in Portogallo, anche se ci sono da registrare sondaggi anche con qualche club saudita.

Giallorossi.net – G. Pinoli