Roma, Huijsen è più vicino

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Non sarà il colpo in grado di far sognare i tifosi, ma l’arrivo di Dean Huijsen a Trigoria sembra essere il primo e forse unico acquisto di questo mercato invernale. Segnale inequivocabile di come sia complicata la situazione della Roma.

Bloccata dai rigidi paletti del settlement agreement stabiliti con la Uefa, il club giallorosso deve fare i conti con la dura realtà dei fatti: senza cessioni, è impossibile comprare. E siccome a Mourinho un difensore serve subito, ecco che l’unica strategia possibile è quella di puntare su un giovane da prendere in prestito senza particolari esborsi né per il cartellino né per il suo stipendio.

Da qui la decisione di puntare sullo juventino Huijsen, calciatore olandese che ha ben impressionato nella Juventus Next Gen in Serie C. Pare che il ragazzino abbia fatto colpo su Mourinho, che visti i chiari di luna si accontenterebbe anche di un diciottenne senza esperienza in Serie A pur di avere un centrale in più su cui poter contare.

Dopo le incertezze iniziali, ora i dirigenti bianconeri sembrano disposti ad acconsentire al trasferimento del calciatore a Trigoria: si sta ragionando sul prestito oneroso e sulla cifra (minima) che la Roma dovrebbe versare nelle casse della Juve per i sei mesi in giallorosso. Decisiva la volontà del calciatore, che ha preferito l’esperienza, magari con un minutaggio ridotto, con Mourinho di quella al Frosinone.

Per sperare in un secondo rinforzo, magari più esperto, sarà necessario attendere gli ultimi giorni di gennaio e la cessione di Spinazzola: l’agente del calciatore si sta muovendo per portare un’offerta alla Roma prima della chiusura del mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli