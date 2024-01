I rapporti con Mou e la pressione della piazza: ecco perchè Pinto ha detto “basta” ai Friedkin

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto lascia la Roma. Il general manager sceglie di dire addio al club dopo tre anni intensi, tra colpi che hanno infiammato la piazza (Dybala a zero e Lukaku in prestito) e qualche acquisto non proprio fortunato (Vina, Shomourodov e Renato Sanches su tutti).

Ma la decisione di salutare Trigoria e di fare le valigie anticipatamente è stata proprio di Pinto, e non dei Friedkin. E’ quello che scrivono oggi alcuni quotidiani, come Gazzetta dello Sport e Il Messaggero. Il dirigente portoghese considerava concluso il suo lavoro alla Roma, logorato da un rapporto non idilliaco con Mourinho e da una piazza che è abituata a tritare i suoi ds.

In questi giorni uscirà una lunga intervista a The Athletic in cui Tiago Pinto rivelerà tante cose della sua avventura nella Capitale. Di certo c’è che il g.m. considera concluso il mandato per cui era stato scelto nel 2021: in questi anni ha ridotto notevolmente una rosa ipertrofica lasciata in eredità dai suoi colleghi (Monchi prima, Petrachi dopo) e permesso al club di ridare smalto ai conti disastrati del club.

La decisione di lasciare la Roma è stata comunicata ai Friedkin già da qualche mese. Da allora i texani si sono messi subito al lavoro per cercare un nuovo ds: l’annuncio dovrebbe arrivare a breve, probabilmente però solo alla conclusione di questo mercato invernale, che sarà condotto ancora da Pinto.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport