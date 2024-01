Gould o Souloukou, chi sceglie il ds? Ribalta e Vivell le possibile sorprese dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – C’è chi dice che la scelta del nuovo direttore sportivo sarà affidata a Lina Souloukou, ceo della Roma che dopo l’addio di Tiago Pinto sembra destinata ad assumere più peso anche nell’area tecnica del club.

Ma c’è anche chi sostiene che a suggerire il nome del prossimo ds sarà di nuovo Charles Gould, braccio destro di Dan e Ryan Friedkin, colui che grazie al celeberrimo “algoritmo” sussurrò il nome di Pinto nell’orecchio dei presidenti americani.

E sui giornali è partita la corsa al nome del prossimi dirigente a cui verrà affidato il compito per niente facile di gestire il nuovo corso giallorosso: Ricky Massara e Francois Modesto sono i nomi più gettonati, con i due che potrebbero anche lavorare insieme nella Roma. Ma occhio al possibile colpo di teatro a cui i Friedkin ci hanno abituato negli anni precedenti.

E così oggi si fanno i nomi di Javier Ribalta, 43 anni, spagnolo, ex direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia a cui è appena succeduto l’ex difensore giallorosso Benatia. Ribalta conosce bene il calcio italiano: ha lavorato come osservatore e responsabile scouting in società come Milan e Juventus oltre che al Manchester United, prima di diventare ds di Zenit prima e OM poi.

L’altro nome fatto sui giornali, e in particolare da La Repubblica, è quello di Cristopher Vivell, 37 anni, cresciuto come osservatore all’Hoffenheim per poi lavorare come Direttore area scouting e coordinatore dell’area sportiva del Salisburgo. Poi le esperienze al Lipsia e al Chelsea come direttore tecnico. Il suo nome piace molto ed è stato segnalato proprio da Charles Gould a Friedkin. A cui spetterà in ogni caso l’ultima parola.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo