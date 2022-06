Pinto vuole regalare Badiashile a Mou. E a centrocampo spunta Lukic

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di perfezionare l’acquisto di Celik dal Lille, la Roma continua a lavorare con intensità sul mercato. Tiago Pinto spera di piazzare in fretta qualche esubero a centrocampo (Veretout e Diawara su tutti), per poter tornare alla carica col Sassuolo per Frattesi.

Ma la campagna di rafforzamento della mediana non si concluderà con l’arrivo (ancora probabile) dell’ex giallorosso. Mou chiede anche un giocatore più offensivo, e nel mirino di Pinto ci sono sia il francese Auoar del Lione che Marcel Sabitzer, in uscita dal Bayern Monaco. Nelle ultime ore però la Roma si è fatta avanti col Torino per Sasa Lukic, 25 anni, centrocampista serbo le cui quotazioni sono in grande crescita: i granata però non vogliono cederlo e per questo sparano alto.

Per il centrale mancino da affiancare a Smalling, oltre a Senesi e Ndicka, oggi si aggiunge il nome di Benoit Badiashile del Monaco. Classe 2001, 194 centimetri, è profilo che piace parecchio a Trigoria nonostante il suo club voglia 30 milioni di euro e su di lui abbiano chiesto informazioni Siviglia e Juventus.

Per l’esterno d’attacco, il giocatore che sappia saltare l’uomo e fornire assist, spunta invece Claudinho esterno brasiliano dello Zenit San Pietroburgo: se dovesse saltare Guedes, potrebbe essere l’uomo giusto per dare imprevedibilità all’attacco.

Fonti: Leggo / La Repubblica / Gianlucadimarzio.com