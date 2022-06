Zaniolo, prove di disgelo con la Roma. E la Juve ci prova offrendo Rovella

AS ROMA NEWS – Dopo la rottura totale di ieri raccontata dalla Gazzetta dello Sport, oggi c’è un tentativo di disgelo tra la Roma e Zaniolo svelato dal Corriere dello Sport (R. Maida).

Secondo il quotidiano sportivo romano, dopo le tensioni dei giorni scorsi, la Roma e Nicolò Zaniolo hanno avuto un contatto chiarificatore che è stato utile per organizzare il futuro.

La Roma è disposta a concedere l’aumento di stipendio chiesto dal giocatore se dimostrerà in questa stagione di essere un top player, dando continuità alle sue prestazioni anche in termini di assist e gol.

Zaniolo, scrive il Corriere dello Sport, non ha mai detto alla Roma di volersene andare, ma ha solo (insistentemente) chiesto un ingaggio più alto di quello attualmente percepito: l’anomalia dentro la Roma è che Nicolò percepisca uno stipendio inferiore a quello di Diawara, destinato a finire addirittura fuori rosa.

Intanto per la Juventus ci prova in tutte le maniere a inserire contropartite che possano tentare la Roma: secondo l’edizione odierna de La Stampa (A. Barillà), oltre Kean, Arthur e McKennie, i bianconeri hanno proposto anche il giovane Rovella, centrocampista ex Genoa che sembra destinato a salutare Torino senza aver ancora mai indossato la maglia del club piemontese.

La Juve inoltre sta studiando una formula che ricalca quella di Chiesa, prestito oneroso con riscatto obbligato in modo da posporre un esborso cospicuo.

Fonti: Corriere dello Sport / La Stampa