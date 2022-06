Mou inquieto: vuole in fretta una Roma più forte

AS ROMA NEWS – Nonostante le vacanze, Josè Mourinho ha sempre avuto in mente la sua Roma. E non c’è stato giorno che il tecnico non abbia preso il telefono per chiamare Tiago Pinto e lavorare con lui sulla programmazione della prossima stagione. Ma anche informarsi sugli sviluppi di mercato.

Il ritiro si avvicina e con esso anche l’inizio della nuova stagione. E Mou, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci), comincia a essere inquieto: vuole una squadra forte, una base solida su cui costruire, con il lavoro, un gruppo pronto ad avvicinarsi alle grandi d’Italia.

Il 5 luglio lo Special One sarà a Roma per l’inizio del lavoro e per la squadra che ha in testa manca ancora molto. Certo, anche Napoli, Lazio e Milan sono ferme sul mercato, ma vede Juventus e Inter stringere per Pogba, Di Maria, Lukaku, sente allontanarsi ancora squadre già molto avanti rispetto alla sua, con una dimensione imparagonabile oggi a quella della Roma.

Nessuno, come ripete lui stesso, gli aveva promesso un mercato da Manchester City: conosce i problemi di bilancio del club. Forse però sperava che la vittoria della Conference desse l’abbrivio per far qualcosa in più. Invece prima di comprare bisogna vendere. Anche Zaniolo, ai ferri cortissimi col club.

José ha già perso Mkhitaryan, e non l’ha presa bene. Ma ha guadagnato Matic, suo pretoriano da anni, e a ore avrà anche l’esterno Celik: col Lille balla appena un milione. Non basta, però. Alla Roma servono un difensore, due centrocampisti, e un’ala. E un attaccante, se partisse Zaniolo.

Fonte: La Repubblica