“ON AIR!” – CATALANI: “Roma in ritardissimo, mi parlano di un Mou molto nervoso”, ROSSI: “Calma, il mercato deve ancora cominciare”, FALLICA: “Su Zaniolo la Roma ha il coltello dalla parte di un manico enorme”, PRUZZO: “Belotti? Non scherziamo”

David Rossi (Roma Radio): “Zaniolo è ancora un giocatore della Roma. Se poi lo vendi e prendi il figlio di Cuccovillo, mi preoccupo un pochettino. Se invece prende Dybala o un giocatore del genere, si possono fare delle valutazioni. Se poi Zaniolo, cosa molto probabile, dovesse restare alla Roma, rinnovare il contratto e giocare altri dieci anni nella Roma segnando 400 gol, tutte le cose dette in queste settimane sarebbero inutili e avrebbero creato solo disagio alla Roma. E’ già finito l’effetto Conference League. Mi dite chi ha fatto mercato? Ufficialmente non c’è niente, solo Mkhitaryan all’Inter e Matic alla Roma. Si sapeva che Inter e Juve erano le uniche che potevano fare un certo tipo di operazioni, Milan e Napoli sono in difficoltà. Calma…il mercato deve ancora cominciare. Un po’ di serietà. E non parlo dei tifosi, ma di chi gli riempie la testa di queste fandonie…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Mourinho inquieto? Certe cose le dicevano anche un anno fa. Vorrei ricordare che il mercato non è ancora cominciato, si possono prendere solo svincolati. La scorsa estate sembrava che senza Xhaka non si poteva giocare a pallone. Alla fine non è venuto eppure abbiamo vinto la Conference League… Calma e gesso. Ci servono dei tasselli, uno è arrivato, ed è un giocatore straordinario per Mourinho e per quello che serviva alla Roma. Ora ce ne servono altri, e verranno acquistati. Su Zaniolo abbiamo il coltello dalla parte del manico, che è enorme…La punta del coltello manco la vediamo, è lontana due anni e due giorni…. Ma voi siete davvero preoccupati per quello che succederà con Zaniolo? Se la Roma venderà il giocatore, è perchè avrà ottenuto una contropartita valida, e come è successo per Dzeko lo scorso anno, la Roma al suo posto prenderà un calciatore importante per sostituirlo. E mi pare che l’errore non c’è stato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Si torna a parlare di Belotti, ma spero venga scongiurato questo pericolo… Secondo me Mourinho fa come me: apre il giornale, legge di Belotti e chiama Pinto… Tanti dicono che Belotti prenderebbe il posto di Shomurodov, ma non hanno capito che fanno due cose diverse. Belotti, se mai cascasse, e io spero proprio mai nella vita, farebbe il vice Abraham mentre Shomurodov resta lo stesso e fa un altro lavoro, farebbe il secondo a Guedes o chi per lui… Certo che passare da Ronaldo a Belotti è un attimo… Il Trofeo Gamper per il Barcellona è un torneo importante, e per me è evidentemente una balla il fatto degli spostamenti, si sapeva da tempo il fatto che il campionato iniziava il 14 agosto. Chissà cosa c’è sotto, è una cosa di una stranezza unica, mi dà la sensazione di non essere lucidi, forti e potenti, e soprattutto organizzati…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Le date del campionato si sapevano, che la Roma avrebbe giocato la prima partita fuori casa anche. Ho sentito dire che la Roma ha annullato la partita col Barcellona perchè dovrebbe fare due trasferte consecutive in campionato, ma quelle sono a settembre. Tutte le giustificazioni trovate mi suonano strane. Diciamo che vi siete sbagliati e avete fatto una brutta figura. A meno che non ci sia altro dietro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma in ritardo sul mercato? Per me no, è presto. Per me arriveranno a breve nuovi giocatori. Io spero che la Roma tenga duro su Zaniolo, spero che rimanga qua anche senza rinnovo di contratto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sarà difficile dare a Mourinho una squadra pronta per il 4 luglio, mentre per l’11 io penso che un paio di colpi arriveranno. Bisogna capire se Mourinho è davvero scontento o no del mercato. La gente se la prende con Pinto per il milione di Celik, ma mica è colpa sua, ci saranno dei paletti da rispettare e lui deve tirare la trattativa fino a quando non ci si rientra in quei parametri. Il trofeo Gamper? Non capisco cosa sia cambiato nel programma della Roma per cui ora la partita col Barcellona non si può più fare. L’unico indizio potrebbe essere che per Mourinho la squadra non è pronta per quella data, vuole evitare di andare lì a prendere 5 gol e dare brutti segnali alla squadra. Se fosse così, allora questo certificherebbe una certa insofferenza di Mourinho… Zaniolo? Questo usare la stampa è un po’ squallido. Se scrivi che la Roma è irritata per la sua intervista si incavolano e ti dicono: “Ma chi te l’ha detto?“…poi però ti chiamano e ti dicono che c’è irritazione per le parole del giocatore a Sport Week. Questo è un modo da poveretti, e questa Roma non lo merita per quello che ha fatto quest’anno…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io credo che la Roma è molto in ritardo col mercato rispetto alle altre, in ritardissimo. Non so se questo ritardo sarà gestito con un colpo importante che ci fa passare tutto. Inter e Juventus hanno già formato squadre che sono lontane da noi 100 chilometri…Io non so se Mou stia gestendo il mercato dalle vacanze, ma qualche procuratore importante mi parla di forte nervosismo, l’allenatore non è contento di quello che sta accadendo sul mercato. Per ora non mi sembra che ci sia un’idea di mercato. Matic è un ottimo colpo, ma lì serve un altro giocatore, poi serve uno che segni, e poi ti serve un grande difensore centrale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “A chi dovrebbe rinunciare la Roma per dare 3 milioni l’anno a Belotti? Perchè se non ti comporta cessioni, allora lo puoi anche aggiungere. Ma se devi rinunciare a qualche altro acquisto, allora resto con Shomurodov. Tra lui e Belotti non c’è partita, l’uzbeko è stato un clamoroso errore di mercato. Alla Roma manca un regista, un esterno, un difensore, e va a prendere un centravanti? Mi sembra una scelta molto strana…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io 30 milioni per Frattesi non li spenderei, perché non sarebbe un titolare qui alla Roma. C’è bisogno di gente di alta qualità: De Paul o Gundogan, Ruben Neves dei quali si era parlato per la Roma, questi sono quelli che ci vogliono per farti fare il salto di qualità. Belotti? Ma non scherziamo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se fossi la Roma cercherei di prendere Belotti e cederei Shomurodov, per me sono due attaccanti di caratura molto diversa… Mourinho e Sarri preoccupati? Ci sta perché si avvicina il giorno del ritiro e sono state fatte poche cose. Però non è che gli altri hanno fatto di più, solo l’Inter si è mossa, ma le altre no…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Belotti in A non ha mercato, alla Roma non serve. Il mercato giallorosso deve prima pensare ad altri ruoli, non al vice-Abraham. Frattesi va bene come giocatore da inserire nella rosa, ma per il momento non partirebbe titolare nella Roma. Lui è bravo ma non ti cambia la squadra…”

