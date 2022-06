Ronaldo, fa discutere la rivelazione alla Rai: “Totti darà la 10 a Pellegrini, e lui darà il 7 a Cristiano” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La pseudo-indiscrezione di mercato che vede Cristiano Ronaldo destinato a breve ad essere annunciato dalla Roma continua a circolare senza sosta.

Ma stavolta non si tratta di un discutibile audio su whatsapp di dubbia provenienza, ma di un “annuncio” fatto da una influencer ospite sulla tv nazionale nel corso della trasmissione “Calcio Totale” in onda sulla Rai ieri sera.

“Totti consegnerà la maglia numero 10 a Pellegrini, e Pellegrini darà il sette, sembra proprio, a Cristiano Ronaldo“, rivela Laura Barth nel corso della puntata dedicata al mercato condotto da Paolo Paganini.

Certa anche la data dell’annuncio: la Roma ufficializzerà l’arrivo del portoghese il 29 giugno, quindi domani stesso, con tanto di presentazione del giocatore all’Olimpico. Fa scalpore che perfino la Rai possa dare eco a una voce di mercato che appare inverosimile. Fortunatamente non resta da attendere poi molto prima che questa favola possa rivelare il suo vero finale.

La presa per il culo continua anche in diretta su @RaiDue. Incredibile come si possano dare certi annunci in diretta nazionale! @augustociardi75 @FlavioMTassotti @_Cotu pic.twitter.com/pDKePggnSE

— Luca Inside (@LucaInside) June 27, 2022