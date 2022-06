CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 28 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – SAUL SE SALTA FRATTESI – Mourinho ha chiesto lo spagnolo Saul (27) dell’Atletico Madrid come rinforzo per il centrocampo. Il giocatore piace molto al portoghese e la Roma potrebbe puntare forte su di lui nel caso in cui non si sbloccasse l’affare Frattesi. (Repubblica.it)

Ore 10:50 – ANCHE IL GALATASARAY SU SOLBAKKEN – Non soltanto Roma e Napoli, su Ole Solbakken (23) è piombato anche il Galatasaray, viste le difficoltà della Roma di trovare un accordo con i norvegesi. Come scrivono dalla Turchia, il club di Istanbul è proonto a mettere sul piatto circa 700mila euro per il cartellino dell’attaccante in scadenza a dicembre. (hurriyet.com.tr)

Ore 10:35 – LEO NUOVO DS DELLA ROMA – Mauro Leo è il nuovo direttore sportivo della Roma. Nell’organigramma da consegnare alla Lega Serie A mancava un nome alla casella “direttore sportivo”, ora riempito dall’osservatore. Sarà lui, infatti, formalmente il ds del club. Una scelta dovuta prettamente a questioni burocratiche dopo l’addio di De Sanctis. Leo si occuperà dei giocatori in prestito. Il mercato, così come i poteri di firma, sarà seguito sempre da Tiago Pinto. (Il Tempo)

Ore 10:00 – FIORENTINA SU EL SHAARAWY – La Fiorentina sta pensando a Stephan El Shaarawy (29) per rinforzare le ali di Italiano: il Faraone piace molto, ma la viola non ha ancora avanzato un’offerta alla Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – SPUNTA CLAUDINHO SE SALTA GUEDES – Per l’esterno d’attacco, il giocatore che sappia saltare l’uomo e fornire assist, spunta invece Claudinho (25) esterno brasiliano dello Zenit San Pietroburgo: se dovesse saltare Guedes, potrebbe essere l’uomo giusto per dare imprevedibilità all’attacco. (Leggo)

Ore 8:30 – AOUAR O SABITZER CON FRATTESI – Tiago Pinto vorrebbe inserire in rosa un centrocampista più offensivo da affiancare a Matic e Frattesi: il gm sta valutando i nomi di Aouar (23) del Lione e Sabitzer (28) del Bayern Monaco. (La Repubblica)

Ore 8:20 – TUTTO FERMO SUL FRONTE CELIK – Balla ancora un milione nella trattativa da Roma e Lille per Celik (25). Il giocatore ha trovato l’accordo con il club, ma non è libero di volare nella Capitale e sottoporsi alle visite mediche. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – ROMA, TRE NOMI PER LA DIFESA – A Senesi (25) del Feyenoord e Ndicka (22) dell’Eintacht Francoforte, si aggiunge ora quello di Benoit Badiashile (21), roccioso centrale del Monaco che piace tanto a Trigoria ma che costa 30 milioni. (Leggo)

(In aggiornamento…)

