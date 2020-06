PIOLI: “Battere la Roma ci dà morale, era da tanto che cercavamo di vincere contro una big”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato a San Siro contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni di DAZN:

Complimenti per la crescita. Crescita esponenziale nel secondo tempo… Che impatto di Saelemaekers e Paqueta…

I cambi ci hanno dato una spinta, è facile che i ragazzi che stanno in panchina entrino bene perché hanno tutti atteggiamenti positivi e generosi. Quanto vieni chiamato in causa e hai questo atteggiamento entri bene. Siamo stati squadra, con idee chiare, generosità e compattezza. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali.

Era da tanto che si cercava una vittoria contro una squadra forte. C’è stato un passo avanti…

Sì, i risultati ci hanno detto male ma non le prestazioni. Solo con l’Atalanta siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, con le altre ce la siamo sempre giocata ma ci era mancata la continuità. Questa vittoria ci dà morale.

Il cambio di Rebic era preparato?

Lo stavo preparando, avrei aspettato ancora qualche minuto ma mi ha chiesto di uscire. E’ stata una spina nel fianco della Roma e una pedina fondamentale. Rebic mi ha chiesto di uscire appena ha segnato. Se non avesse fatto gol non so se sarebbe uscito.

Rebic può fare il centravanti?

Può migliorare nel lavoro di sponda, ma lui è molto forte. Da prima punta ci sta giocando da poco tempo, io penso sia un attaccante e non una seconda punta, anche se in passato lo ha fatto. Per me è un attaccante, se mantiene questo atteggiamento farà molto bene. Se uno ha voglia di soffrire, le qualità escono fuori.

Quanto è stato importante l’innesto di Kjaer?

In un’altra situazione non avrebbe giocato, aveva un risentimento al ginocchio, ha giocato quasi zoppo. Lui e Romagnoli sanno stare bene in campo, ci ha dato un contributo in più. Solamente con i giovani diventa difficile, ma con giocatori esperti che ti aiutano a gestire certi momenti è importanti, ci è stato d’aiuto.