SPINAZZOLA: “Sconfitta non dovuta da un problema fisico. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo”

AS ROMA NEWS – Leonardo Spinazzola parla a DAZN al termine del match perso per due a zero contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa a San Siro:

Cosa è mancato alla Roma?

Io penso che il primo tempo sia stato molto buono, l’abbiamo gestito bene, anche in fase difensiva, eravamo molto corti. Abbiamo avuto anche qualche occasione in contropiede per fare male. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato ad abbassarci, abbiamo buttato un po’ troppo la palla e loro hanno pressato più alti. Abbiamo sbagliato due o tre palle e con la loro qualità possono farti male.

E’ successo per un discorso fisico, la Roma deve ancora trovare il ritmo? O il Milan ha preso coraggio per gli errori in campo della Roma?

No, fisico non penso, anche perché noi abbiamo cambiato tanto. Loro avevano la stessa formazione di mercoledì, quindi il livello fisico non c’entra niente. Penso solo che loro hanno trovato molti più spazi e con la qualità che hanno trovano le giocate più facilmente.

Come mai giocate con la palla all’indietro? Una scelta tattica o difficoltà nel sviluppare?

Il primo tempo penso che abbiamo giocato molto in avanti, anche troppo, potevamo tenere di più la palla, anche in orizzontale, far girare di più la palla e far correre di più loro. Nel secondo tempo non abbiamo trovato gli stessi passaggi del primo tempo, loro hanno pressato più alti e quindi lanciavamo molto più spesso la palla e loro arrivavano sempre sulle seconde palle, poi dopo era tutto un rincorrere.