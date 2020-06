Serie A, l’Atalanta passa anche a Udine e stacca la Roma a +9. Il Napoli batte la Spal e va a -3 dai giallorossi

ALTRE NOTIZIE – Le vittorie di Atalanta e Napoli nei match delle 19:30 rendono ancora più amaro il ko rimediato questo pomeriggio dalla Roma in casa del Milan.

I bergamaschi passano a Udine battendo l’Udinese per 3 a 2: decisiva la doppietta di Muriel. Ora l’Atalanta stacca la Roma a +9, rendendo praticamente impossibile un recupero da parte dei giallorossi che ora devono guardarsi dal Napoli.

La squadra di Gattuso infatti regola la Spal 3 a 1 e si porta a -3 da Dzeko e compagni Nelle altre gare il Verona vince al Mapei Stadium contro il Sassuolo 2-3, mentre per la Sampdoria arriva la terza sconfitta consecutiva. Infatti la squadra di Ranieri perde in casa 1-2 con il Bologna, non riuscendo quindi ad allontanarsi dalla zona retrocessione che ora dista solo un punto.

Questi i risultati finali:

Udinese-Atalanta 2-3 (8’ Zapata, 31’, 87′ Lasagna, 71′, 79′ Muriel)

Napoli-Spal 3-1 (4’ Mertens, 29’ Petagna, 36’ Callejon, 78′ Younes)

Sampdoria-Bologna 1-2 (72′ Barrow, 74′ Orsolini, 88′ Bonazzoli)

Sassuolo-Verona 2-3 (51′ Lazovic, 53′, 77′ Boga, 57′ Stepinski, 68′ Pessina)