Pisilli, il baby d’oro: la Roma scopre in casa il suo centrocampista box to box e vuole blindarlo

AS ROMA NEWS – E’ senza dubbio l’uomo (anche se ha appena compiuto 20 anni) del momento: Niccolò Pisilli, dopo il gol decisivo al Venezia che ha riportato il sorriso nella Roma, è stato anche preconvocato da Spalletti con la nazionale azzurra.

Un momento magico per il ragazzo di Casal Palocco, che con massima umiltà e dedizione sta cominciando a confermare tutto quello di buono che si diceva di lui quando segnava gol a raffica in Primavera. Per Niccolò la crescita è stata costante: prima il grande salto in prima squadra con Mourinho (con tanto di primo gol con i grandi), poi De Rossi e Juric lo hanno consacrato come uno dei titolari della squadra.

La Roma gongola, consapevole di aver trovato in casa un nuovo gioiellino da crescere con cura: stavolta a Trigoria non si vuole ripetere gli errori fatti in passato con Frattesi o Calafiori. Perchè, dopo aver cercato a lungo sul mercato un centrocampista box to box da inserire in rosa, i giallorossi se lo sono trovato in casa.

Ora l’obiettivo della Roma sarà quello di blindare Pisilli, legato al club da un contratto (da Primavera) che supera appena i 100euro a stagione valido fino al 2026, con un nuovo da calciatore di prima squadra. A Juric poi spetterà il compito di valorizzarlo. E qui torna il discorso Nazionale visto che Dimarco, Buongiorno, Pessina e Udogie sono stati plasmati proprio dal croato tra Torino e Verona.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / Corriere della Sera / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!