Sangarè e Dahl titolari con la Primavera ma la Roma crolla al Viola Park: la Fiorentina vince 3 a 1

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chance di poter mettersi in mostra e accumulare minuti nelle gambe per Buba Sangarè e Samuel Dahl.

I due giovani terzini giallorossi, acquistati da Florent Ghisolfi nel corso dello scorso mercato estivo, non hanno trovato spazio in prima squadra e per questo motivo sono “scesi” in Primavera per avere ritmo partita nelle gambe.

Sia Sangarè che Dahl sono stati schierati titolari dall’allenatore giallorosso nel match disputato contro la Fiorentina al Viola Park. Non è cominciato bene il match per il giovane esterno spagnolo, che al 15′ minuto ha commesso netto quanto ingenuo fallo da rigore, regalando il vantaggio ai viola: Rubino su rigore sblocca il match.

Al 37′ raddoppio viola con Braschi, poi nella ripresa Misitano trova il gol del 2 a 1 ma fallisce la rete del pari e la Fiorentina chiude i giochi ancora con Rubino: primo ko stagionale per i giallorossi. Per Sangarè 82 minuti di match, Dahl invece ha disputato tutta la partita.

IL TABELLINO DEL MATCH

FIORENTINA (3-4-2-1): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani (64′ Elia); Trapani, Keita, Harder, Balbo (73′ Scuderi); Rubino (89′ Caprini), Presta (73′ Ievoli); Braschi.

A disp.: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Evangelisti, Deli, Pisani, Angiolini.

All. Daniele Galloppa

ROMA (3-4-2-1): Marin; Sangaré (82′ Marchetti), Golic, Reale; Litti (46′ Tumminelli), Levak (46′ Di Nunzio), Romano, Dahl; Marazzotti (46′ Zefi), Graziani (69′ Almaviva); Misitano.

A disp.: De Marzi, Seck, Mirra, Cama, Della Rocca, Solbes.

All. Gianluca Falsini

RETI: 15′ rig., 81′ Rubino, 37′ Braschi, 57′ Misitano

