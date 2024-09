Pisilli pre-convocato da Spalletti con l’Italia dei grandi. Il ct: “Forze nuove che possano dare un contributo”

NOTIZIE AS ROMA – Dalla nazionale U21 a quella maggiore il passo potrebbe essere molto breve per Niccolò Pisilli, che dopo aver stregato De Rossi e Juric, ora sembra stuzzicare anche Luciano Spalletti.

A rivelarlo è il portale on line Repuibblica.it, che in un pezzo a firma di Niccolò Maurelli racconta come il ct azzurro stia valutando la possibilità di convocare il 20enne centrocampista della Roma per i prossimi impegni di Nations League contro Belgio e Israele.

Gli infortuni di Barella e Brescianini infatti potrebbero spalancare le porte a Pisilli, anche se la concorrenza a centrocampo resta molto agguerrita vista la presenza ritrovata di Sandro Tonali e l’ascesa di Samuele Ricci, il baby del Torino già corteggiato dalle big. Lorenzo Pellegrini, Davide Frattesi e Nicolò Fagioli completano il nutrito gruppetto di fedeli di Spalletti per la mediana.

Quale che sia la decisione definitiva, la strada verso il futuro in Nazionale sembra tracciata. La corsa sfrenata stile Tardelli dopo il gol vittoria contro il Venezia lascia intendere di volerla percorrere alla massima velocità.

AGGIORNAMENTO – “I giovani italiani possono avere un futuro importante, Pisilli e Maldini sono tra i pre-convocati e ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano ambire a dare un contributo e una mano alle difficoltà che avremo per mettere a posto le cose dopo l’Europeo“. Lo ha annunciato Luciano Spalletti, a conferma delle precedenti indiscrezioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!