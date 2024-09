ULTIME DA TRIGORIA – Squadra al lavoro in vista dell’Elfsborg: personalizzato per Dybala, individuale per Le Fee

AS ROMA NEWS – Dopo la sofferta vittoria in rimonta contro il Venezia, la Roma è tornata a lavorare questa mattina a Trigoria in vista della trasferta in Svezia contro l’Elfsborg.

Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri pomeriggio, seduta regolare per tutti gli altri. Da sottolineare l’assenza di Paulo Dybala, che oggi ha svolto solo lavoro personalizzato.

Individuale invece per Enzo Le Fee, che dunque ha bisogno ancora di qualche giorno prima di tornare a pieno regime: entrambi restano in dubbio per la partita di Europa League.

Per la trasferta in terra svedese sono attesi diversi cambi di formazione: possibili occasioni per Hummels, a caccia dell’esordio, e per Abdulhamid, così come per Shomurodov in attacco.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

