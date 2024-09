Maresca denunciato in Kuwait: avrebbe minacciato di morte un calciatore dell’Al-Arabi

ALTRE NOTIZIE – Fabio Maresca, arbitro con più di 300 partite ufficiali dirette in Italia, sarebbe finito nei guai in Kuwait.

Stando a quanto riporta il portale asiatico “safha1.com”, il quarantatreenne campano durante il match tra Kuwait SC e Al-Arabi avrebbe minacciato di morte un calciatore di quest’ultimo club.

Come scritto su X da Adnan Mahmoud, membro del Cda del club, Maresca avrebbe riferito la frase “Ti ucciderò” al calciatore Khaled Al-Murshed e la squadra di Madinat Al-Kuwait si sarebbe rivolta immediatamente alla stazione di polizia di Adailiya per far scattare una denuncia nei confronti del direttore di gara.

Questo il tweet pubblicato da Mahmoud: “Stiamo andando alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia contro l’arbitro italiano della partita di oggi, che ha arbitrato la partita tra Al-Arabi e Kuwait, per aver minacciato il giocatore Khaled Al- Murshed con la frase ‘Ti ucciderò’“.