PISILLI: “Non so perchè ho sbagliato quel gol, errore bruttissimo. La squadra sta bene, tutti si sentono importanti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Monza. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Il gol fallito?

“È stata un’occasione clamorosa che ho mancato. Era un gol facile, già fatto, non so come ho fatto a sbagliare. Spero che la prossima volta vada meglio. È stato un errore bruttissimo…”.

Nel 2025 nessuna squadra ha il rendimento della Roma…

“Stiamo in un buon periodo di forma, pensiamo partita dopo partita e questo ci aiuta molto. La squadra sta bene, tutti si sentono importanti”.

Cosa è cambiato dopo la sconfitta con il Como?

“Il secondo tempo di Como è stato il peggiore dall’arrivo di Ranieri. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo dare una scossa importante. Penso che ci siamo riusciti”.

Ranieri si è arrabbiato tanto quel giorno?

“È stata la volta in cui si è arrabbiato di più…”.

Il tuo prossimo sogno?

“Di continuare a migliorarmi e vincere un trofeo con questa maglia”.

Il tuo ruolo naturale?

“Ho sempre fatto la mezz’ala in un centrocampo a 3 soprattutto nelle giovanili. Ho variato sempre, ho giocato anche in un centrocampo a 2 e quest’anno ho fatto anche il trequartista. Cerco sempre di fare il massimo in qualunque posizione mi metta il mister”.

È vero che avresti voluto fare il giornalista?

“Se non ci fosse stato il calcio, il mondo del giornalismo mi sarebbe interessato molto. Mi sarebbe piaciuto diventare un giornalista o un telecronista”.

Perché hai scelto il calcio e non il tennis come tuo padre?

“Io ho iniziato con il tennis. Guardavo mio fratello giocare a calcio e anche io volevo fare la sua stessa cosa. Alla fine anche i miei genitori lo hanno capito”.