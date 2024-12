PISILLI: “Sognavo da tempo quella corsa sotto la Sud. Dedico il gol a Bove, è stata la persona più importante nel calcio per me”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lecce.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Ci descrivi il gol?

“Paulo ha dato una grande palla a Saud e lui ha crossato intelligentemente, poi io sono arrivato da dietro e ho segnato. È stato un bel gol”.

Hai convinto Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri. Come hai fatto a mettere d’accordo tutti?

“Provo sempre a dare sempre il 100%. A qualcuno posso piacere più o meno, ma la cosa principale è mettere tutto me stesso in quello che faccio”.

Questo è un momento speciale?

“Sognavo da tanto tempo quella corsa sotto la Curva Sud, la ricorderò per sempre”.

Tua madre è psicologa, quanto c’è di lei nella tua serenità?

“Mamma mi dà tanti consigli, io sono molto curioso. Lei mi spiega le cose. Gioco col sorriso perché giocare a calcio è la cosa più bella del mondo”.

Vuoi mandare un messaggio a Bove?

“Questo gol è tutto per lui, spero che le cose vadano per il meglio perché è un ragazzo d’oro. Mi ha aiutato a inserirmi nella squadra ed è stato la persona più importante nel calcio per me. Gli ho mandato un messaggio ma è giusto che abbia la sua privacy. Gli dedico il gol e gli mando un grande abbraccio”.