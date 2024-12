ROMA-LECCE 4-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a vincere e a convincere battendo il Lecce per 4 a 1: a segno Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Konè.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i salentini nel match valido per la quindicesima giornata di campionato:

Svilar sv – Inoperoso per tutta la partita. Imparabile il rigore di Krstovic.

Mancini 7 – Poco impensierito dagli attaccanti leccesi. Stappa il match dopo il pari leccese con un gran colpo di testa in tuffo.

Hummels 7 – Si occupa di Krstovic e Rebic con precisione e senso dell’anticipo. Si merita gli applausi dell’Olimpico all’uscita. Dall’80’ Hermoso sv.

Ndicka 6,5 – Lotta sulla sua fascia di competenza sfruttando la sua fisicità.

Celik sv – Si fa male quasi subito, troppo poco per giudicarlo. Dal 22′ Saud 6 – Abbatte Coulibaly con un intervento goffo, regalando agli ospiti rigore e rete del momentaneo pari. Nella ripresa si riscatta con un assist per Pisilli e tante buone discese, più

Konè 7 – Primo tempo opaco, cresce esponenzialmente nella ripresa e si regala anche il primo gol all’Olimpico.

Paredes 7 – Ranieri gli affida di nuovo la cabina di regia, lui risponde presente.

Angelino 6 – Spinge pochissimo nel primo tempo, meglio nella seconda metà di partita.

Saelemaekers 6,5 – Trova il gol del vantaggio con un bel sinistro di precisione chirurgica, peccato che non si ripeta nel finale di primo tempo e poi a inizio ripresa. Ma la prestazione c’è tutta. Dal 55′ Pisilli 7,5 – Fallisce subito la rete del sorpasso, poi però chiude il match con un gran destro. Poi nel finale serve anche l’assist a Konè del poker romanista

El Shaarawy 7,5 – Il migliore dei suoi per larghe parti del match. Serve l’assist per la rete del vantaggio romanista, poi regala a Mancini la palla del nuovo sorpasso. Dall’80’ Zalewski sv.

Dybala 7 – Si cala bene nel ruolo di falso nove, non dando riferimenti alla retroguardia avversaria e lasciando spesso ai trequartisti il compito di infilarsi in area. Gli manca solo il gol.

CLAUDIO RANIERI 7 – Azzecca le mosse e ridà forza ed entusiasmo alla squadra. La sua medicina comincia a fare effetto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!