Pizarro: “Villar mi ricorda Kakà. Pellegrini? Non è normale insultare un romano e romanista”

AS ROMA NOTIZIE – “Non è normale che un romano venga insultato”. E’ il pensiero di David Pizarro, che ieri è intervenuto dal Cile per parlare di Lorenzo Pellegrini e di tanti altri argomenti giallorossi a ‘Il Tribunale delle romane’, programma in onda su Rete Oro. “Un romano e romanista come lui non è normale che venga insultato. Succedeva anche a Florenzi e a De Rossi. Una volta Totti tirò la maglia in curva e qualcuno gliel’ha ritirata indietro. Assurdo”, ha detto il ‘Pek’.

Sul ruolo di Pellegrini e sul suo compagno di reparto Villar, che in tanto lo hanno accostato proprio al cileno: “Lorenzo non è un regista, è una mezzala. Villar mi piace tantissimo, in lui vedo molto di Kakà. Mi ricorda il brasiliano per movenze e accelerazioni. Un consiglio? Tirare fuori più personalità, deve alzare la voce e chiedere la palla”.

Il cileno ha cominciato insieme a De Rossi anche il corso a Coverciano per diventare allenatore: “Io e Daniele abbiamo un rapporto speciale. Credo che farà il cammino per diventare allenatore della Roma e vincere quello scudetto che purtroppo non siamo riusciti a vincere insieme. Torno anche io con lui? A me piacerebbe lavorare con i giovani, ma non ditelo ad Alberto, il papà di Daniele che allena la Primavera (ride, ndr)”.

Non poteva mancare poi un ricordo dei suoi anni in giallorosso: “La nostra Roma era fortissima e giocava bene, ma aveva solo 13-14 titolari. Spalletti aveva creato un sistema perfetto e anche con Totti aveva un rapporto unico. Poi non so cosa sia successo. Erano davvero culo e camicia, quella storia non doveva finire così. Il derby più bello è quello del 2010 della doppietta di Vucinic, ci stavamo giocando il titolo. Il dolore più grande è Roma-Sampdoria. Cosa è successo a fine primo tempo nello spogliatoio? Non ve lo dirò mai”. Infine un giudizio su Fonseca: “La sua Roma ha troppi alti e bassi. Non sai mai se dopo una bella partita ne giocherà un’altra uguale”.

Fonte: Rete Oro