Roma: Jesus, Fazio e Pastore fuori dal progetto. Fonseca chiede sempre tre rinforzi

AS ROMA NEWS – La partita di Sofia è servita a chiarire alcuni concetti nella Roma: alcuni giovani, specialmente i Primavera, stanno convincendo il club a puntarci con maggior convinzione per il futuro. Mentre certi senatori ormai hanno confermato di essere fuori dal progetto.

Se la gara contro il Cska di giovedì scorso doveva rappresentare una sorta di prova in ottica gennaio, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), le prestazioni di alcuni singoli come Federico Fazio e Juan Jesus somigliano a dei saluti anticipati. A questi due va aggiunto anche il nome di Javier Pastore, ormai un corpo estraneo all’interno della Roma.

Inutile negare come questa prima parte della stagione abbia agevolato la possibilità di lanciare qualche giovane. Tuttavia già nei sedicesimi (e in campionato con una Champions da conquistare), sarà più difficile vedere giovanissimi alla ribalta. Ed è proprio in quest’ottica che la rosa va rinforzata.

L’obiettivo del club non cambia: alleggerire il monte-ingaggi per poi investire sulle indicazioni di Fonseca. Tanto note da risultare quasi obsolete: un terzino destro, un attaccante e un centrocampista.

Fonte: Il Messaggero