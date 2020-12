Bruno Peres: “Roma, vorrei restare”. Ma a Trigoria si pensa già a un nuovo terzino

AS ROMA NEWS – Bruno Peres è stato scalzato da Rick Karsdorp nelle gerarchie di Fonseca, ma il terzino brasiliano ha giocato stabilmente titolare in Europa League con prestazioni altalenanti. Ma il tecnico lo ha spesso utilizzato anche da terzino sinistro quando ha avuto la necessità, rivelandosi comunque un prezioso tappabuchi nell’emergenza.

L’esterno brasiliano però sembra vicino ai saluti: il suo contratto scadrà nel prossimo giugno, e al momento sembra difficile che la Roma possa rinnovarglielo. “Sono orgoglioso di aver centrato le 100 presenze con questa maglia – ha dichiarato Bruno Peres -. Il mio obiettivo è rinnovare il contratto, per me è sempre stato un onore giocare in questa squadra. Sarò felicissimo di legarmi a questi colori nei prossimi anni“.

Ma la Roma si muove in altre direzioni: stando a quanto scrive il Corriere dello Sport (G. Marota) a novembre la società aveva sondato Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax in scadenza nel 2022, un’ottima operazione nel rapporto qualità-prezzo. In agenda anche Kedziora, segnalato da Fonseca, classe 1994 della Dinamo Kiev. Tra sei mesi scadrà anche il contatto di Hysaj, proposto più volte alla Roma nelle ultime sessioni di mercato.

Fonte: Corriere dello Sport