Esperimenti a Trigoria: Fonseca prova il 3-4-1-2, ecco l’inedita coppia Dzeko-Mayoral

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giorni di esperimenti a Trigoria, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Paulo Fonseca sta pensando alla Roma che scenderà in campo domani pomeriggio alle 15 per affrontare il Bologna e prepara delle sorprese.

L’assenza di Pedro in attacco per via del rosso rimediato la scorsa giornata di campionato contro il Sassuolo spinge il tecnico a pensare a delle soluzioni alternative che non siano il classico cambio dello spagnolo con Carles Perez, deludente nella partita di coppa contro il Cska Sofia.

Ecco perchè Fonseca sta lavorando a Trigoria a una Roma nuova, schierata in campo con un 3-4-1-2, in un sistema di gioco che prevede la convivenza in attacco di Edin Dzeko e Borja Mayoral. Una coppia del tutto inedita e fino a ora mai provata dall’inizio. L’idea del tecnico è quella di schierare l’attacco a due punte con Mkhitaryan a supporto dei centravanti.

Ma come conviverebbe Dzeko con un altro centravanti? L’accoppiata con Patrick Schick non è mai funzionata, e anche lo scorso anno il tandem con Kalinic non ha mai avuto successo. Con Mayoral sarà ancora così? Forse domani ci sarà modo di capirlo.

Fonte: Gazzetta dello Sport