Play-off scudetto? La Roma sarebbe esclusa: ecco perchè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono giorni convulsi per il calcio italiano ed europeo. L’allarme Coronavirus sta rendendo complicatissimo concludere in modo regolare il campionato di Serie A, che deve trovare a breve una soluzione definitiva.

Nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi estrema per permettere alla stagione di concludersi con una squadra campione e poter anche assegnare i posti per le retrocessioni: la soluzione sarebbero i play-off e i play-out.

Si tratta di scontri tra le prime e le ultime della classifica che assegnerebbero lo scudetto e deciderebbero quali squadre retrocederebbero in serie B. La Roma, nel caso in cui si decidesse per questa soluzione, sarebbe tagliata fuori.

La proposta di Gravina infatti è quella di giocare i play-off scudetto tra le prime quattro classificate al momento (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta), con i giallorossi che sarebbero dunque qualificati all’Europa League come quinti in classifica.

