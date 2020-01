Politano, Bernardeschi o Shaqiri: la Roma a caccia dell’esterno, ecco come stanno le cose

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Una cosa è certa: da qui alla fine di gennaio la Roma comprerà un esterno offensivo da regalare a Fonseca per sostituire Zaniolo. Ma in mezzo a tutti questi nomi fatti nelle ultime ore resta da capire chi davvero finirà per vestire la maglia giallorossa. Facciamo ordine.

POLITANO – A oggi è ancora l’ipotesi più probabile. Roma e Inter si sono scambiate bordate, i rapporti sono molto freddi, ma sotto traccia la trattativa va avanti. Sia i giallorossi che i rossoneri sanno perfettamente che l’affare converrebbe a entrambi: Fonseca sarebbe ben felice di accogliere Politano, mentre Conte di lui non sa che farsene e aspetta con ansia l’arrivo di Giroud. I contatti proseguono, spinti da Davide Lippi, procuratore dell’attaccante. Alla fine è molto probabile che prevalga il buon senso e che Politano si trasferisca alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base a un tot di presenze.

SHAQIRI – E’ al momento il piano B, l’altra pista su cui Petrachi sta lavorando parallelamente. Il Liverpool potrebbe convincersi ad accettare le richieste della Roma, che non vuole il calciatore a titolo definitivo. Ma i problemi non finiscono qui: lo svizzero guadagna tanto e anche questo aspetto frena e non poco l’affare. Shaqiri resta una possibilità, ma al momento resta dietro a Politano.

JANUZAJ – E’ la carta della disperazione, quella che Petrachi ha intenzione di giocarsi nel caso gli altri due obiettivi (Politano e Shaqiri) dovessero sfumare. Il belga non convince appieno per il suo scarso feeling col gol e per Fonseca non sarebbe il profilo ideale. Al momento è una pista che non scalda nessuno a Trigoria.

BERNARDESCHI – E’ il nome nuovo, ma nemmeno tanto. L’esterno bianconero piace parecchio sia a Fonseca che a Petrachi, ma di tutti i nomi fatti in precedenza è senza dubbio il più difficile da prendere. La Juventus lo cederà solo per fare plusvalenza e chiede un bel po’ di soldi, senza considerare che Bernardeschi percepisce ben 4,5 milioni di euro di stipendio, una tombola per le casse della Roma. Obiettivo difficile. Anzi, difficilissimo.

SUSO – Chiudiamo la carrellata con un evergreen: occhio a non considerare più il nome di Suso. Lo spagnolo ha chiesto la cessione al Milan, e se i rossoneri dovessero trovare un sostituto per l’attacco (che non sarà Under, incedibile per la Roma a gennaio) potrebbe anche decidere di riparlarne con i giallorossi. Nome in retrovia, ma occhio a possibili colpi di coda.

