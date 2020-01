“ON AIR!” – CORSI: “Bernardeschi nella Roma sarebbe un numero uno”, AUSTINI: “Affare difficile, ma un pensierino lo stanno facendo”, GALOPEIRA: “Cortocircuito? Se serviva Politano, Petrachi doveva dire altro”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Non c’è un clima di serenità tra Roma e Inter, ma la trattativa per Politano non è ancora tramontata, almeno fino a ieri sera no lo era. Una speranza Politano ce l’ha. A Fonseca piace Politano, mentre è meno convinto di altri nomi proposti da Petrachi… Negli ultimi scambi di mercato la Roma ci ha clamorosamente guadagnato, sia con l’Inter che con il Napoli… Per me quello scambio Politano-Spinazzola sarebbe stato più conveniente per la Roma, perchè hanno la stessa età ma uno è un attaccante e l’altro è un terzino, e già questo mi fa dire che c’avresti guadagnato… La Roma un pensierino ce lo sta facendo su Bernardeschi, anche è molto difficile, i numeri sono superiori all’affare Politano…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “La Roma col Genoa ha fatto tre gol casuali, e il problema di chi ti fa gol lì davanti secondo me rimane… Vicenda Politano? Si legge di tutto… L’idea del prestito di 18 mesi potrebbe essere una soluzione, ma un nuovo acquirente non sarà molto contento che venga preso un giocatore adesso che però poi dovrà pagare lui…non è simpatico. Friedkin? Chi sa tutto ci aveva detto che doveva venire per Roma-Torino, poi per il derby, e ora i tempi si dilatano…vedremo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io una piotta sul gol di Kalinic me lo gioco…poi magari la Roma perde sei a uno, ma il gol di Kalinic secondo me ci sta… Io per la Roma, la speranza la nutro sempre… Se anche la Roma dovesse battere la Juve domani, come direbbe Fonseca, non avremmo comunque vinto niente lo stesso… Io ci tengo tantissimo a questa Coppa Italia, dopo nove anni per la legge dei grandi numeri qualcosa può succedere… E anche per il derby…per me tra Roma e Lazio è più forte la Roma, ma la Lazio sta meglio e mi appello alla legge dei grandi numeri: dopo dodici vittorie consecutive, per una volta potrebbe non dirgli bene?… Io da tifoso sono contento che Petrachi difenda la Roma, però parlare di cortocircuito… se alla Roma serviva Politano, la strategia doveva essere un’altra…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Under e Kluivert hanno riposato tanto, ma ora devi chiedergli uno sforzo perchè si vede che non sono al top. Kalinic? Qualche progresso l’ho visto, a Parma non è andato male. Politano mi sembra il profilo giuisto per tanti motivi. Non è il fuoriclasse che ti fa fare il cambio di marcia, ma qualche gol lo segna, è uno che col calcio di Fonseca sa spostarsi su entrambe le fasce e non ti fa storie… Io penso che alla fine faranno Politano, il piano B è Shaqiri. Bernardeschi? Il problema è che guadagna 4,5 milioni… poi è ovvio che lui è uno che l’attacco della Roma lo cambia… Januzaj è un giocatore interessante, ma non mi convincono i gol fatti in carriera…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Spal c’ha fatto un gran bel favore. Della Fioentina comprerei subito Castrovilli, è fortissimo… Bernardeschi? I soldi chi glieli dà…scherzi a parte, ma come fanno? Nella Roma farebbe il numero uno eh…a me piace, gioca poco, ma è buono buono… La notizia che sappiamo è che Friedkin ieri è arrivato a Lugano e oggi partirà per Londra…”

Camilla Spinelli (Roma Radio): “Questo è un campionato vivo, apertissimo, la Roma merita di occupare il quarto posto e la corsa la deve fare su se stessa. La prova di domani allo Stadium è importante, Fonseca chiederà un po’ di risposte alla squadra. C’è uno scalino in più da salire. Ma se dovessimo perdere non significa che quello scalino non lo hai fatto, dipende da come perdi… Io non credo che la Roma parta svantaggiata nella partita di domani…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il giocatore della Juve che mi spaventa di più è Douglas Costa… Invece mi auguro di vedere Dybala e Cristiano Ronaldo, vederli giocare dal vivo mi fa sempre piacere, a prescindere… Bernardeschi? So che l’agente smentisce categoricamente il fatto che possa andare via dalla Juventus…oggi c’è chi scrive di questa possibilità per la Roma, ma a me non mi risulta…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Bernardeschi? La Juve deve fare plusvalenza, mica può dartelo in prestito…Certo che per me ci starebbe bene nella Roma, però all’atto pratico ti rendi conto che la Juve deve monetizzare… Prenderlo il prestito servirebbe più al giocatore che alla Roma, e poi lui guadagna un sacco di soldi… Io dico subito “magari” a Bernardeschi, ma secondo me è un affare complicato, perchè si devono incastrare tre esigenze: quelle della Roma, del giocatore, e della Juventus…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Bernardeschi per la Roma è tanta roba, ma non lo è per il Barcellona… Se non gioca nella Juve, non credo che possa farlo nel Barcellona. Mentre nella Roma giocherebbe ora che non c’è Zaniolo… Se non la Juve non vuole svalutare il giocatore, e stabilisci un diritto di riscatto alto, anche se la Roma non te lo riscatta, a giugno lo rivendi a un prezzo alto perchè qua magari ti ha fatto 8-9 gol…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve onorare l’impegno in Coppa Italia e se la deve giocare, ma l’obiettivo è quello di fermare la Lazio: magari potrebbe schierare la Primavera visto che domenica c’è il derby e bisogna arrivarci nelle condizioni ottimali. La Juventus non è nel suo momento migliore: sarà una di quelle partite ragionate. La Roma deve fare una buona partita e provare a passare il turno, ma la priorità è arrivare al massimo delle potenzialità contro la Lazio…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma deve giocare per qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia: i tifosi vogliono vincere un trofeo che manca da tanto tempo. La Roma deve dare tutto per vincere domani contro la Juventus e domenica contro la Lazio: sono due partite fondamentali. Il calciatore italiano più forte degli anni duemila? E’ Francesco Totti, leggermente dietro c’è Del Piero…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma deve impegnarsi molto contro la Juventus: per i giallorossi una vittoria in Coppa Italia sarebbe un’ottima motivazione in vista del derby, anche se ora come ora lo vince la Lazio. L’italiano più forte degli anni 2000 è sicuramente Totti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La sconfitta dell’Atalanta è un’ottima notizia per la Roma: ha riaperto la corsa Champions e il derby di domenica diventa una partita cruciale. La partita di domani è molto importante per la Roma: i giallorossi devo andare a Torino e giocarsela. Il calciatore italiano più forte degli anni 2000 è senza ombra di dubbio Totti…”

