SONDAGGIO – Politano, Shaqiri, Januzaj o Bernardeschi: su quale esterno d’attacco punteresti?

ULTIME AS ROMA – Un acquisto in attacco da qui alla fine del mercato la Roma lo farà. Fonseca ha bisogno di un rinforzo a destra dopo l’infortunio di Zaniolo e Petrachi è intenzionato ad accontentarlo.

I nomi in ballo sembrano essere quattro: il primo è Politano, che farebbe felice l’allenatore portoghese, ma i rapporti tra Roma e Inter sono piuttosto freddi. Shaqiri resta il piano B del ds, ma il Liverpool nicchia.

Januzaj è tra tutti il più facile da prendere ma Petrachi non ha ancora deciso se affondare o meno il colpo. E infine c’è il nome spuntato oggi, quello di Bernardeschi, in uscita dalla Juventus ma per il quale servirebbe un sacrificio economico importante.

Vi chiediamo: quali tra questi giocatori accostati alla Roma vi sembra l’acquisto giusto per l’attacco di Fonseca? Partecipate al sondaggio!