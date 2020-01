Politano verso il Napoli, c’è l’accordo con l’Inter. Ora la Roma rischia la beffa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tra la Roma e Politano si inserisce il Napoli. Visto lo stallo tra il club giallorosso e l’Inter, ecco che i partenopei stanno operando un clamoroso sorpasso proprio in queste ore.

A differenza di quanto non è riuscita a fare la Roma, il Napoli, rivela Sky Sport, ha già trovato l’accordo con Marotta per il trasferimento del calciatore all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni.

Tutto fatto dunque? Non proprio. Perchè, Politano deve ancora dare l’ok al trasferimento. Per lui Napoli è una destinazione gradita, ma il giocatore aspetta ancora la Roma. Non lo farà all’infinito. E già oggi i dirigenti del club partenopeo proveranno a strappare l’accordo con il calciatore per dare il via libera all’affare.

Petrachi dunque rischia di incassare il sorpasso: a quel punto, riferisce oggi “Il Messaggero” Suso potrebbe diventare l’alternativa più probabile, ma resta in piedi anche l’ipotesi Shaqiri. Januzaj invece è sempre sullo sfondo. A meno che non si decida a rilanciare per Politano.

Fonti: Sky Sport – Il Messaggero – Leggo