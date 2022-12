Portogallo in pressing su Mou: incontro con Mendes, offerto un triennale. Ma i Friedkin…

AS ROMA NEWS – Il Portogallo fa sul serio. E Mourinho è davvero tentato, tanto da pensarci seriamente. Oggi sui giornali l’argomento Mou come nuovo ct della sua nazionale tiene banco, con l’allenatore giallorosso che viene raccontato come decisamente lusingato da questa opportunità.

La federazione portoghese sta tentando l’assalto decisivo: già ieri sera c’è stato un incontro importante per tracciare una prima idea su quello che potrebbe essere il ruolo di Mourinho all’interno della nazionale portoghese, e per capire se possano esserci i margini per un doppio incarico Portogallo-Roma.

Il procuratore del tecnico, Jorge Mendes, e il suo collaboratore Valdir Cardoso hanno incontrato il presidente federale Fernando Gomes: le parti hanno discusso del possibile ingaggio dello Special One, con tanto di proposta sul tavolo.

Offerto un contratto triennale da siglare nell’estate del 2023, ad un anno dagli Euro2024, con scadenza 2026, dopo il Mondiale americano. Ma in tutto questo, Mourinho cosa pensa? Chi lo conosce bene sa perfettamente quanto possa lusingarlo una proposta simile. Lo Special One ci sta davvero pensando.

Ma ci sono due ostacoli di non poco conto: il primo è la Roma. L’allenatore vuole dare la priorità ai giallorossi. Ma i Friedkin, davanti all’ipotesi di un doppio incarico, sono piuttosto scettici. Difficilmente dunque il club accetterebbe di buon grado la scelta di Mou di allenare sia i capitolini che la nazionale portoghese.

Messo davanti a questo bivio, Mou si interroga inoltre sull’opportunità di dedicarsi solo a una nazionale: il tecnico vuole vivere il calcio ogni giorno della settimana, e non si sente ancora pronto a fare il commissario tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero