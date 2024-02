NOTIZIE AS ROMA – Pareggio in extremis per il Brighton contro l’Everton nel match valido per la ventiseiesima giornata di Premier League.

Gli ospiti erano passati in vantaggio grazie alla rete di Branthwaite al minuto 73, ma, nonostante l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Gilmour, il Brighton ha pareggiato i conti al 95′ con Dunk.

Gli uomini di De Zerbi si portano a 39 punti, sempre al settimo posto in classifica, mentre l’Everton esce dalla zona retrocessione e sale a quota 21.