ULTIME DA TRIGORIA – Out Pellegrini, è in dubbio per il Torino. Diversi cambi contro i granata. Domani mattina De Rossi in conferenza

AS ROMA NEWS – Seduta di allenamento mattutina per la Roma, che oggi ha ripreso la preparazione al match di lunedì pomeriggio (ore 18:30) contro il Torino a ranghi non proprio completi.

Oltre a Diego Llorente, a riposo dopo il colpo in testa ricevuto contro il Feyenoord, oggi non si è visto in campo nemmeno Lorenzo Pellegrini, uscito dal campo nella ripresa per un problema muscolare di lieve entità. L’assenza del capitano a due giorni dalla gara contro i granata però mette in dubbio la sua presenza in campo. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Bove e Aouar, con l’algerino che ha già ricoperto il ruolo di vice Pellegrini nel corso del match contro gli olandesi.

Sono attesi cambi anche sulle corsie esterne: Kristensen e Angelino potrebbero partire titolari, mentre in attacco Zalewski e Baldanzi scalpitano alle spalle di Dybala ed El Shaarawy. Occhi puntati su Lukaku, in calo di forma nell’ultimo periodo: Azmoun potrebbe essere la sorpresa di De Rossi.

Se ne saprà forse qualcosa di più domani mattina, quando il tecnico parlerà in conferenza stampa (ore 10:30) alla vigilia del match contro il Toro di Juric.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini