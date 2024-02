Spalletti: “De Rossi ha mantenuto vivo il carisma del capitano che è stato. L’Italia? Basta Playstation, qua non si caz*eggia”

AS ROMA NEWS – L’attuale ct della Nazionale, ed ex allenatore della Roma, Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il commissario tecnico ha parlato di Daniele De Rossi, che si è definito un suo figlio: “È stato molto carino e lo ringrazio. L’impressione che mi trasmette in panchina è che oltre ad essere l’allenatore, ha mantenuto vivo il carisma del capitano che è stato, del leader che si spende per la squadra.

Questo i suoi calciatori lo percepiscono e glielo stanno restituendo sul campo. In più ha portato alla Roma un cambio di mentalità e di gioco. Non era facile in così poco tempo”.

Spalletti ha poi parlato dell’Italia e di come i calciatori con lui debbano cambiare approccio anche alla preparazione delle partite: “Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non ha i dentini. Invece, si sbagliano e ora ci sono delle cose che vanno messe in chiaro. Da qui in avanti le Playstation le lasciano a casa e non le portano più. Glielo invento io un giochino al quale pensare per distrarsi la notte. Vengono da me e gli do i compiti da fare la sera se non sono bastati quelli di giorno. Perché in Nazionale si sta sul pezzo, concentrati, non si cazzeggia. Ripeto lo slogan degli All Blacks “niente teste di ca… qui”.

“Ho parlato di videogiochi perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. Voglio far rivivere i raduni e i ritiri di un tempo: vecchie abitudini e atmosfere. Cose semplici e sane. E Buffon in questo mi aiuterà. Se la modernità è giocare alla Playstation fino alle 4 di mattina quando c’è la partita il giorno dopo, allora questa modernità non va bene.

Si viene in Nazionale con gli occhi che ridono e con il cuore che batte e ci si sta come un branco di lupi che vanno in fila indiana per spingere il compagno davanti e non lasciare nessuno indietro. Gli italiani chiedono una Nazionale caz*uta e responsabile, solida e spavalda. Si viene in Nazionale per vincere l’Europeo non per vincere a Call of Duty“, ha concluso il ct.

Fonte: Gazzetta dello Sport