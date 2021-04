PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Conte può chiudere i conti”, Corsport: “Juve, solo guai”, Tuttosport: “Cena proibita, bianconeri nella bufera” (FOTO)

ALTRE NOTIZIE – “Conte può chiudere i conti”. E’ questa l’apertura della Gazzetta dello Sport di oggi: la squadra ha nove giorni per chiudere il discorso scudetto. Affronterà Bologna, Sassuolo e Cagliari: l’obiettivo è arrivare alla sfida dello Stadium già da campioni d’Italia.

Il Corriere dello Sport invece punta il dito contro i bianconeri, e titola: “Juve, solo guai”. Alla vigilia del derby di Torino, due grane per Pirlo: Bonucci positivo e una festa proibita a casa di McKennie con Arthur, Dybala e le rispettive famiglie.

“Juve nella bufera”, titola infatti Tuttosport, che parla di dirigenza “furiosa” per quanto accaduto: i carabinieri hanno multato i calciatori bianconeri, che ora rischiano di non essere convocati per il derby contro il Torino.