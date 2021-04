Fonseca conferma la difesa a tre: Spinazzola o Karsdorp tra i centrali. Attacco spagnolo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fonseca non cambia la Roma nonostante l’emergenza in difesa. Stando a quanto scrivono un po’ tutti i giornali oggi, l’allenatore ha intenzione di confermare il 3-4-2-1 anche contro il Sassuolo.

L’allenatore portoghese rispolvererà Fazio accanto a Mancini, che giocherà centrale. Quindi arretrerà uno tra Spinazzola (favorito) e Karsdorp. A centrocampo out Villar per squalifica, giocheranno Diawara e Pellegrini, costretto a fare gli straordinari.

In attacco invece spazio al trio tutto spagnolo: nuova chance per Carles Perez dal primo minuto, insieme a Pedro e Borja Mayoral. E occhio a Pastore: il Flaco dovrebbe avere spazio a partita in corso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero