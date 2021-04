Roma, è il momento di Pastore: magie in allenamento, Fonseca lo rilancia contro il Sassuolo

AS ROMA NEWS – E’ il momento di Javier Pastore. Il Flaco sta per tornare in campo con la maglia della Roma, proprio quando nessuno si aspettava di rivederlo di nuovo protagonista in giallorosso. Ma stando a quanto scrive il sito Corrieredellosport.it (J. Aliprandi), l’argentino giocherà contro il Sassuolo.

Fisicamente Pastore sta benissimo, scrive il quotidiano nella versione on line, e in allenamento in questi ultimi giorni ha fatto vedere di essere tornato in condizione con magie tipiche del suo repertorio: colpi di tacco, passaggi filtranti con la rabona e giocate da top player. Tanto che alcuni dei giocatori più giovani dopo alcuni colpi si sono messi le mani nei capelli davanti a certi colpi di classe.

E così sabato contro il Sassuolo, anche considerando la rosa ridotta all’osso dai tanti infortuni, rivedremo Pastore in campo nel secondo tempo. Questo però non cambierà il suo futuro: lo stipendio da top player pesa troppo sulle casse del club, e spaventa i potenziali acquirenti. Per questo il club giallorosso lo libererà gratis pur costretta alla minusvalenza.

La sfortunata avventura di Pastore alla Roma è ai titoli di coda, lui spera di dare il suo addio nel migliore dei modi giocando qualche spezzone di gara e cercando di dare una mano al club che in questi difficili anni gli è sempre stato vicino.

Fonte: Corrieredellosport.it