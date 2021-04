AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 1 aprile 2021:

Ore 17:40 – Nuovo ingresso nell’organigramma dirigenziale giallorosso: si tratta di Paolo Monguzzi è stato nominato nuovo Head of Venue Business della Roma. In giallorosso si occuperà di sviluppare le opportunità commerciali legate al match day e si occuperà del ticketing. In passato ha lavorato all’Olimpia Milano, all’Inter e al Milan.

Ore 16:45 – Nessuna buona notizia dall‘allenamento odierno: ancora individuale per Veretout, Smalling, Mkhitaryan e Zaniolo. Terapie e personalizzato per Cristante e Kumbulla.

Ore 16:15 – Stagione finita per Daley Blind dell’Ajax, che quindi non ci sarà contro la Roma. L’olandese classe 1990 ha dichiarato: “Presumo che la mia stagione sia finita. Farò un’operazione la prossima settimana. Spero di poter essere presente per gli Europei”. Per lui lesione del legamento anteriore della caviglia sinistra.

Ore 15:00 – Sono stati posti in isolamento El Shaarawy, Pellegrini, Mancini, Spinazzola e Dzeko, di rientro a Roma, dopo i casi di positività nelle nazionali. Il club aspetta di conoscere l’esito dei loro tamponi per poterli mettere a disposizione di Fonseca.

Ore 14:10 – Per rinforzare la difesa la Roma guarda in casa Ajax: piace Lisandro Martinez, centrale classe 1998. L’argentino è seguito anche dal Barcellona come alternativa ad Alaba, in uscita dal Bayern Monaco. Tra Barça e Ajax ci sarebbero già stati i primi contatti e la valutazione è fissata intorno ai 20-25 milioni di euro. (tuttomercatoweb.com)

Ore 13:40 – “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”. Il club neroverde affronterà la Roma tra due giorni.

Ore 12:40 – Presso la Chiesa di San Giovanni Bosco, nel quadrante est della Capitale, si tengono questa mattina, alle 12, i funerali di Daniel Guerini, il calciatore della Primavera della Lazio tragicamente scomparso in un incidente stradale. Oltre a Riccardo Calafiori, coetaneo di Daniel, c’è anche una rappresentanza della Roma Primavera per l’ultimo saluto.

Ore 10:30 – Il contratto di Morgan De Sanctis è in scadenza. Con la possibile rivoluzione che verrà attuata dalla prima squadra fino al settore giovanile, anche l’ex portiere giallorosso potrebbe cambiare aria. Ad attenderlo potrebbe esserci la Ternana, che gli ha presentato un’offerta. (La Repubblica)

Ore 10:00 – Maurizio Sarri scala posizioni e ora è al primo posto della classifica dei Friedkin come prossimo allenatore della Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:45 – Lettera della Roma a Eurnova per “liberarsi” di Parnasi nella quale si spiegano i motivi per cui il club ha deciso di chiudere ogni rapporto con la società per la costruzione dello stadio. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Smalling e Cristante out per Sassuolo, ma qualche speranza potrebbe averla Veretout: sarà decisivo l’allenamento odierno, il centrocampista dovrebbe tornare in gruppo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Manchester United all’assalto di Zaniolo: offerti 5 milioni all’anno al giocatore e 30 milioni alla Roma. Friedkin respingerà ogni proposta: vuole far diventare Zaniolo il simbolo della nuova squadra. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…