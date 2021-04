Roma: in isolamento El Shaarawy, Pellegrini, Mancini, Spinazzola e Dzeko dopo i casi di positività nelle nazionali

AS ROMA NEWS – Piccolo allarme Covid per la Roma: i calciatori giallorossi Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini, sono stati posti in isolamento e sottoposti a tampone dopo i casi di positività al Coronavirus nello staff della Nazionale azzurra.

Stesso discorso per Edin Dzeko: anche l’attaccante giallorosso, in campo ieri con la maglia della Bosnia nella sconfitta contro la Francia, è rientrato a Roma ma finito in isolamento dopo la notizia della positività del ct bosniaco, Ivajlo Petev.

Si tratta ovviamente di decisioni precauzionali prese seguendo il protocollo: i calciatori giallorossi però dovranno attendere gli esiti dei tamponi effettuati per potersi mettere di nuovo a disposizione di Paulo Fonseca, che oggi spera di poter preparare anche con i nazionali la sfida contro il Sassuolo di sabato.

Giallorossi.net – G. Pinoli