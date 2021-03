PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Vlahovic+Vlasic: è Milanic”, Corsport: “La battaglia di Agnelli”, Tuttosport: “CR7-Pirlo, patto Juve” (FOTO)

ALTRE NOTIZIE – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola punta di nuovo forte sul Milan, stavolta con un occhio alla squadra del futuro: i rossoneri vogliono Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina cercato anche dalla Roma, e Nikola Vlasic, centrocampista del CSKA Mosca. Sono questi i due grandi obiettivi del prossimo mercato per “colmare il gap”. Il sorteggio della Roma in Europa League trova spazio in un quadratino a fondo pagina.

Il Corriere dello Sport invece titola: “La battaglia di Agnelli”, riferendosi alla lite per i diritti tv. Il patrone della Juve però sempre più interessato alla trattativa Uefa-Eca per un maxi accordo sulla gestione dei diritti della Champions. Il taglio alto invece è dedicato ai giallorossi: “Un pieno di Roma”, scrive il quotidiano. “Dai quarti con l’Ajax alla fiction su Totti: tra presente e passato la ribalta è dei giallorossi”.

Tuttosport come di consueto si concentra sulla Juventus e titola: “CR7-Pirlo, patto Juve”. Il tecnico bianconero pianifica con Cristiano Ronaldo un futuro di successi. E dei sorteggi di Champions ed Europa League nemmeno l’ombra in prima pagina.

Giallorossi.net – F. Turacciolo