Il casting dei Friedkin per la Roma del futuro: offerti Icardi e Aguero, spunta Nagelsmann per la panchina

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si torna a parlare della Roma del futuro sulle pagine de La Repubblica (M. Pinci), ma soprattutto dei progetti su cui i Friedkin e i loro collaboratori stanno ragionando per costruire un club ancora più competitivo.

Sul mercato è ormai cosa nota che i giallorossi cercheranno un attaccante su cui puntare per il futuro: sono stati offerti Mauro Icardi, 28 anni, centravanti del PSG, e Sergio Aguero, 32 anni, puntero del Manchester City che sta giocando pochissimo anche per colpa di un infortunio avuto in stagione.

Entrambi i calciatori stanno perdendo spazio e gerarchie all’interno dei loro club di appartenenza e si stanno guardando intorno alla ricerca di una squadra che punti tutto su di loro. Ecco perchè alcuni agenti hanno bussato alla porta dei Friedkin per capire se c’è la possibilità di aprire una trattativa.

Occhio poi alla panchina: il futuro di Fonseca è ancora tutto da decidere. Con il pass Champions in tasca l’allenatore portoghese potrebbe restare, ma a Trigoria non stanno con le mani in mano. Oltre al nome di Massimiliano Allegri, opzione che i Friedkin non hanno scartato e che piace tanto ai tifosi, si ragiona anche su giovani allenatori con esperienza in Europa. In cima alla lista c’è Julian Nagelsmann del Lipsia.

Fonte: La Repubblica