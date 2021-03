FONSECA: “Niente alibi, siamo pronti per questa sfida. La squadra è motivata. Smalling out, ma riavrò tutti dopo la sosta”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli, scontro diretto per la Champions in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Queste le domande fatte all’allenatore da stampa, tv e radio e le risposte dell’tecnico portoghese:

Sky Sport: “Roma-Napoli partita fondamentale per la Champions. Il Napoli ha potuto gestire la settimana ed è più fresca. Quanto può incidere?”

“Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori. Non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una bella prestazione della mia squadra”.

Sky Sport: “La motivazione può essere il fatto di essere l’unica sqiuadra in Europa?”

“Sì, la squadra sta bene dopo la qualificazione, ora però dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Ma è motivo di orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa”.

Gazzetta dello Sport: “E’ una Roma più europea?”

“E’ una coincidenza. Non la vedo così”.

Corriere dello Sport: “Come sta Veretout e Smalling? Dovrà operarsi al ginocchio?”

“No, non deve operarsi. Ma sia lui che Veretout sono fuori. Torneranno presto, Smalling sta molto meglio”.

Il Romanista: “La Roma può rinunciare a Cristante e Mayoral?”

“Dovete aspettare domani”.

Il Tempo: “La società non ha ancora deciso il suo futuro sulla panchina, le pesa?”

“Penso solo al presente, alla partita di domani”.

Ansa: “La squadra è più stanca fisicamente o più carica per il passaggio del turno?”

“Il passaggio deve motivarci, siamo pronti per la partita di domani”.

Tele Radio Stereo: “Quanto pesano le assenze di Smalling, Veretout e Mkhitaryan?”

“Sono giocatori importanti, ma ora devo pensare a chi ho a disposizione. Penso che dopo la sosta possiamo riaverli con noi. Ora non possiamo pensare a loro”.

Centro Suono Sport: “Napoli forte a ribaltare l’azione. Pensate di riproporre il doppio play?”

“Cambieremo strategia, ma mai la nostra identità. Sarà sempre una Roma offensiva”.

Roma Radio: “Il Napoli ha avuto un rendimento altalenante. Come mai? Che Napoli si aspetta?”

“Non mi piace parlare di quello che succede alle altre squadre. Mi aspetto un Napoli forte, una squadra che vuole avere palla, che difende molto bene”.

Roma TV: “Cristante il simbolo di quello che si aspetta dal gruppo?”

“Sì, sta giocando molto bene in tante posizioni, questo spirito, questo sacrificio è quello che voglio per questa squadra”.

