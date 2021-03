ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Pochi dubbi di formazione in casa giallorossa in vista della partita di domani sera contro il Napoli. Fonseca non recupera Smalling e riparte da Cristante centrale difensivo. Ai suoi fianchi dovrebbero giocare Mancini e Ibanez, con Kumbulla destinato alla panchina.

A centrocampo Villar e Diawara agiranno al centro, mentre Karsdorp e Spinazzola si occuperanno delle corsie esterne. Sulla trequarti toccherà a Stephan El Shaarawy dare il cambio a Pedro, mentre Pellegrini sarà il giocatore a cui Fonseca si affida per innescare Dzeko, punta centrale.

Il bosniaco al momento parte davanti a Mayoral, impiegato in coppa per tutti e novanta i minuti. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Napoli, gara che giocherà domenica 21 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, diretta TV su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Giallorossi.net – A. Fiorini