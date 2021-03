Primavera, i pali fermano la Roma: solo 0 a 0 contro il Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finisce 0 a 0 il match Primavera tra il Milan padrone di casa e la Roma, ormai non più capolista in solitaria di questo campionato, raggiunta in vetta dall’Inter. I giallorossi ottengono l’ennesimo pareggio, e pagano a caro prezzo i due pali colti uno per tempo nel corso del match.

Dopo un avvio migliore dei rossoneri, esce fuori la Roma che spinge e crea occasioni: al 29′ Milanese si inventa un guizzo al limite concluso con un bel destro a incrociare che colpisce il legno interno. Poi è Providence a farsi vedere con un paio di belle ripartenze in velocità, concluse però con poca precisione.

Nella ripresa l’avvio è a ritmi più bassi, ma poi a crescere è il Milan che sfiora il gol del vantaggio con un destro a giro di Nasti ben respinto da Mastrantonio, oggi titolare al posto di Boer. Al 74′ però è ancora la Roma ad avere l’occasione clamorosa per passare: Milanese offre un assist al bacio per Tall che tutto solo calcia a botta sicura cogliendo il secondo palo del match.

All’86’ grande assolo di Ciervo che va via in velocità, entra in area, rientra sul destro e calcia in porta trovando la risposta di Jungdal, la palla termina sui piedi di Podgoreanu che tutto solo calcia alto col destro a porta vuota. Il Milan porta a casa un pareggio prezioso, la Roma deve rimproverarsi le tante occasioni clamorose non sfruttate a dovere. Bene Milanese e Providence, male invece Tall e Podgoreanu. Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

AC MILAN (4-3-3) : Jungdal; Stanga, Obaretin, Michelis, Kerkez (58′ Coubis); Frigerio, Brambilla (C) (80′ Saco), Mionić; Roback (80′ El Hilali), Nasti, Hauge.

A disp.: Pseftis (GK), Pobi, Filì, Di Gesù, Bright, Robotti, Desplanches (GK).

All.: Giunti.

AS ROMA (3-3-1-3) : Mastrantonio; Codou, Morichelli (72′ Vicario), Feratovič; Milanese, Tripi (C), Darboe; Satriano (65′ Ciervo); Podgoreanu, Tall, Providence (89′ Bamba).

A disp.: Boer (GK), Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Faticanti, Vetkal, Megyeri (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

Assistente 1: Sig. Simone Teodori di Fermo.

Assistente 2: Sig. Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro.

Marcatori: –

Ammoniti: 81′ Stanga (AC Milan).

Espulsi: –