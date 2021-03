FONSECA: “Dzeko sarà convocato. Lo Shakhtar tra le più forti d’Europa in contropiede. Io li conosco bene, ma vale lo stesso per loro”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca risponde alle domande dei giornalisti a Trigoria nella conferenza stampa organizzata alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk in programma domani sera allo stadio Olimpico. Di seguito tutti i quesiti posti al tecnico da giornali, tv e radio e le risposte date dall’allenatore giallorosso sull’impegno di Europa League:

Sky Sport: “Quali difficoltà si aspetta da questa partita conoscendo lo Shakhtar?”

“Sono sicuro che sarà una partita difficile, sono una buonissima squadra, hanno vinto due volte col Real quest’anno e pareggiato due volte con l’Inter. Sono giocatori a cui piacciono queste competizioni. E’ vero che conosco bene la squadra, ma è molto forte, difende molto bene, sempre molto corta, e pericolosissima in contropiede, una delle più forti in contropiede in Europa”.

Corriere dello Sport: “Dzeko può essere convocato domani? Quanto è cambiato lo Shakhtar da quando è andato via?”

“Edin si è allenato oggi in gruppo e sarà convocato. Lo Shakthar ha cambiato sistema di gioco, ha le intenzione del nuovo allenatore, molto bravo che lavora con le proprie idee. Ci sono differenze, anche se molti giocatori sono rimasti gli stessi”.

Il Romanista: “Domani giocherà Villar? Secondo lei può giocare con Pellegrini a centrocampo?”

“Dovete aspettare domani per vedere, è una possibilità. Può giocare con Pellegrini, con Diawara, e possono giocare Pellegrini con Diawara. Abbiamo queste tre possibilità”.

Rete Sport: “Domani giocherà Smalling con Kumbulla e Mancini o può esserci ancora Cristante in difesa?”

“Sarà questa, o possiamo giocare con Cristante”.

Tele Radio Stereo: “In cosa la Roma è cresciuta difensivamente?”

“Penso che la squadra nelle ultime partite ha migliorato difensivamente, ma parlo di tutta la squadra. E’ importante non prendere gol e abbiamo migliorato una cosa che per me è importante, quegli errori che permettono alle avversarie di uscire. La squadra perde meno la palla e fa un gioco più sicuro”.

Tribuna.com: “Quali sono le differenze tra lo Shakhtar di Fonseca e quello di Castro?”

“Castro ha altre idee, ha cambiato per esempio il modulo, principalmente questo. Se cambia il modulo cambia l’intenzione della squadra”.

Focus.ua: “L’esperienza allo Shakhtar la aiuterà a scegliere la tattica per domani?”

“Noi abbiamo pensato alla nostra strategia per affrontare lo Shakhtar. E’ vero che io conosco loro, ma anche loro mi conoscono. Abbiamo preparato una strategia in base a quello che fa ora lo Shakhtar, non in base a quello che facevo io”.

Shakthar.com: “Cosa significa per lei aver affrontare prima il Braga e poi lo Shakhtar? In Ucraina ci sarà il pubblico sugli spalti, questo può influire sul risultato finale?”

“Non è stata una scelta mia, a me non piace affrontare le ex squadre. Se avessi potuto scegliere, non avrei giocato con Braga e Shakhtar. Per quello che riguarda i tifosi, mi piace sempre giocare con i tifosi, in casa e fuori. Se in Ucraina c’è la possibilità di avere i tifosi, è meglio”.

Roma TV: “Come sta Ibanez? Sarà convocato?”

“Si è allenato con noi negli ultimi due allenamenti, e sarà convocato”.

Giallorossi.net – A. Fiorini