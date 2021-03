PELLEGRINI: “Il progetto dei Friedkin è ambizioso, questo mi rende molto felice. Le critiche? Il calcio è bello perchè è di tutti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla in conferenza stampa insieme al suo allenatore Fonseca alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk di domani sera. Queste le parole del centrocampista giallorosso sull’impegno che attende la sua squadra negli ottavi di finale di Europa League:

Sky Sport: “Avete tanti nazionali, giocatori che hanno vinto l’Europa League. E’ cresciuta la vostra consapevolezza rispetto alla sconfitta con Siviglia? Credete di poter arrivare fino in fondo?”

“Deve essere così. Sono due anni che possiamo lavorare insieme, il gruppo è consolidato, e la consapevolezza deve essere cresciuta. Faremo la nostra partita, e quello che siamo più bravi a fare”.

Gazzetta dello Sport: “C’è un altalena di giudizi nei tuoi confronti, come la vivi? La cosa ti sprona o ti senti bersagliato dalle critiche?”

“Il calcio è bello perchè è di tutti. E’ bello che ognuno possa avere il proprio pensiero, dobbiamo essere abituati a questo tipo di giudizio. Non è questo però che mi sprona a fare di più, ma quello di voler fare sempre di più ogni giorno in allenamento. La mia unica preoccupazione è di migliorare con me stesso, e quindi con tutti gli altri”.

Il Tempo: “Sei il miglior assistman da corner, ma su punizione non sei ancora riuscito a segnare. E’ vero che il allenamento sei il migliore e per questo stai insistendo?”

“Questo si lega al discorso di prima. Sono contento di fare assist perchè ho fatto segnare i miei compagni. A certe statistiche ci pensate più voi che noi. Sulle punizioni, non sono io che lo devo dire, decidiamo co mister e lo staff. C’è sempre da migliorare, ci sono tanti miei compagni che battono benissimo le punizioni, e infatti spesso ci alterniamo. Dopo gli allenamenti ci fermiamo per migliorare, questo è l’importante. Poi le cose arriveranno”.

Ansa: “Fienga ha detto che ti avrebbero convinto a rinnovare con un progetto ambizioso. Ora che i Friedkin si sono insediati, come definiresti il loro progetto?”

“Lo definisco sicuramente ambizioso, ho avuto modo di parlare sia con i Friedkin che con Pinto e Fienga. Ho avuto modo di capire l’ambizioso che loro hanno, e questo mi rende molto felice perchè anche io sono un calciatore che ogni giorno viene in campo con l’idea di doversi migliorare in qualcosa. E sentire questa idea intorno, mi fa piacere. Sento tanta ambizione intorno, nel club, ma anche nel mister e nei miei compagni. Questo ti fa venire al campo felice”.

Terricon.com: “La Roma ha concesso più gol degli altri club al vertice della serie A. Come mai?”

“Come ha detto anche il mister, spesso ci siamo creati problemi da soli, non è un problema di modo di giocare. Secondo me siamo una squadra molto organizzata che difficilmente subisce se non sbaglia nella gestione della palla. Se vogliamo stare in alto c’è poco spazio per gli errori individuali, dobbiamo limitarli il più possibile”.

Football24: “La Roma non ha battuto le big della serie A. Qual’è il piano per battere una big come lo Shakhtar?”

“L’unico modo per migliorare il dato è vincere queste due partite. Dobbiamo mantenere la concentrazione e la consapevolezza di quello che stiamo facendo per vincere sia domani che la prossima settimana, questa è l’unica cosa che possiamo fare per migliorare questo dato”.

Roma Radio: “Molte squadre italiane soffrono in Europa. Si dice che il livello del nostro calcio si sia abbassato, tu che ne pensi?”

“Per me il livello non si è abbassato, anzi, per me questo è uno dei campionato più belli dopo il monopolio della Juve. Per me la Serie A è uno dei campionato più difficili, insieme a quello inglese e spagnolo. Il fatto delle competizioni europee è soggettiva, riguarda squadra per squadra. Noi cercheremo di rientrare in queste squadre che faticano, così sfatiamo questo e il dato di prima, prendiamo due piccioni con una fava…”

Giallorossi.net – A. Fiorini